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Минобороны Великобритании заявляет о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины

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Британия со всей серьезностью относится к нынешним угрозам

Минобороны Великобритании заявляет о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину.

об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, его слова приводит Sky News.

"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.

По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

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При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.

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В статье: война с Россией
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