Минобороны Великобритании заявляет о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины
Британия со всей серьезностью относится к нынешним угрозам
Getty Images/Global Images Ukraine
В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину.
об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, его слова приводит Sky News.
"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.
По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.
При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.
"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.
Популярное сейчас
- СБУ задержала бывшего КГБшника, который мог корректировать огонь по Яворивскому полигону
- УЕФА поздравил Пятова с днем рождения, вспомнив его сейв в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
- ВСУ отчитались об еще одной атаке по россиянам на Змеином
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси