Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты
Он занимал эту должность с октября 2021 года
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Кабинет министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности руководителя Херсонской областной государственной администрации (ОГА).
Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации", - подчеркнул он.
Отметим, Лагута занимал эту должность с октября 2021 года.
Кроме того, на заседании правительства согласовано увольнение Дмитрия Сеника с должности замминистра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также назначение Игоря Дегнеры главой Государственной службы Украины по вопросам труда.
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