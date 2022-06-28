Болгария выгонит из страны 70 российских дипломатов-шпионов
Российских дипломатов в Болгарии обвиняют в шпионаже
фото из свободных источников
Болгария вышлет из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью. Об этом сообщил Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, его слова приводит БГНЕС.
По словам Петкова, у высланных россиян были дипломатические паспорта, но они занимались "необычной деятельностью", которую установили болгарские спецслужбы.
"Это не агрессия против российского народа. Любой работающий на иностранные интересы будет вынужден вернуться в страну, откуда он пришел", - подчеркнул болгарский премьер.
Он добавил, что большинство из высылаемых россиян прямо работали на иностранные спецслужбы, а их дипломатическая роль была прикрытием.
"В воскресенье мы ожидаем самолет с 70 местами, который отправится в Москву", - сказал Петков.
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