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Болгария выгонит из страны 70 российских дипломатов-шпионов

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Российских дипломатов в Болгарии обвиняют в шпионаже

Болгария выгонит из страны 70 российских дипломатов-шпионов

фото из свободных источников

Новина українською

Болгария вышлет из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью. Об этом сообщил Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, его слова приводит БГНЕС.

По словам Петкова, у высланных россиян были дипломатические паспорта, но они занимались "необычной деятельностью", которую установили болгарские спецслужбы.

"Это не агрессия против российского народа. Любой работающий на иностранные интересы будет вынужден вернуться в страну, откуда он пришел", - подчеркнул болгарский премьер.

Он добавил, что большинство из высылаемых россиян прямо работали на иностранные спецслужбы, а их дипломатическая роль была прикрытием.

"В воскресенье мы ожидаем самолет с 70 местами, который отправится в Москву", - сказал Петков.

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В статье: война с Россией
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