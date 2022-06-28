США объявят о размещении дополнительных сил на восточном фланге НАТО
Речь идет о Балканах и странах Балтии
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США в среду собираются объявить о размещении дополнительных сил на восточном фланге альянса, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Завтра США объявят о дополнительном размещении сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил на длительную перспективу", - заявил Салливан на брифинге в Белом доме во вторник.
Он отметил, что на саммите НАТО несколько стран также объявят об увеличении своего вклада в оборону на восточном фланге альянса, в частности, на Балканах и странах Балтии.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден планирует сообщить на саммите НАТО в Мадриде о продлении пребывания дополнительных сил США в Польше. Также изменение параметров присутствия американских военных может затронуть контингенты в Литве, Латвии и Эстонии.
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