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Россияне нанесли ракетный удар по Криворожской ТЭС

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Еще две вражеские ракеты попали по территории Днепра

Россияне нанесли ракетный удар по Криворожской ТЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, последствия выясняются, еще две вражеские ракеты попали по территории Днепра. Сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К сожалению, две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия" , там есть разрушение построек", - написал он в телеграмм-канале.

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Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Также российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются.

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В статье: война с Россией
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