Россияне нанесли ракетный удар по Криворожской ТЭС

Российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, последствия выясняются, еще две вражеские ракеты попали по территории Днепра. Сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К сожалению, две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия" , там есть разрушение построек", - написал он в телеграмм-канале.

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Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Также российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются.