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Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине

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К счастью, пострадавших и разрушений нет

Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине

Фото: Беларускі Гаюн

Новина українською

Российские оккупационные войска выпустили несколько ракет по Одесской области сегодня вечером. Одну удалось перехватить украинским защитникам.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг совершил несколько ракетных ударов по области. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями ПВО. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - заявил он.

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По информации ОК "Юг", россияне выпустили по югу области крылатые ракеты типа "Оникс". Удар пришелся на побережье.

Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.

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В статье: война с Россией
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