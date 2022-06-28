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Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

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Шпицберген находится под норвежским суверенитетом, но обладает уникальным статусом

Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

фото из свободных источников

Новина українською

Из-за санкций против России норвежская сторона отказалась пропустить российский груз на Шпицберген, сообщает NRK.

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Сообщается, что российской горнодобывающей компании отказано в доставке товаров на Шпицберген через материковую часть Норвегии. Заявка на получение разрешения была отклонена 15 июня.

В результате на пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров. Груз направлялся в шахтерский город Баренцбург, в котором проживают преимущественно россияне. Российская сторона просит Норвегию сделать исключение из санкций.

Тем временем в МИД Норвегии утверждают, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде точно так же, как и на остальной части Шпицбергена. Несмотря на то, что эти общины являются российскими.

Шпицберген находится под норвежским суверенитетом, но обладает уникальным статусом, закрепленным Шпицбергенским трактатом от 1920 года. Он предоставляет гражданам всех подписавших его стран равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов. На сегодня Россия - единственная страна, кроме самой Норвегии, которая поддерживает экономическое присутствие на архипелаге. В Баренцбурге находится генконсульство Российской Федерации.

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В статье: война с Россией
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