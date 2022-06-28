Прокуратура проверит служащих Амстора, которые не обеспечили эвакуацию из ТЦ после воздушной тревоги
Начато досудебное расследование по факту служебной халатности
Полтавская прокуратура
Прокуратура проверит действия должностных лиц торгового центра "Амстор" в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе следствия будут проверяться действия служащих кременчугского торгового центра относительно принятия ими мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время российского ракетного удара.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор",
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