  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Прокуратура проверит служащих Амстора, которые не обеспечили эвакуацию из ТЦ после воздушной тревоги
В тренде

Прокуратура проверит служащих Амстора, которые не обеспечили эвакуацию из ТЦ после воздушной тревоги

Общие новости
(1 голосов)

Начато досудебное расследование по факту служебной халатности

Прокуратура проверит служащих Амстора, которые не обеспечили эвакуацию из ТЦ после воздушной тревоги

Полтавская прокуратура

Новина українською

Прокуратура проверит действия должностных лиц торгового центра "Амстор" в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию во время ракетного удара.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе следствия будут проверяться действия служащих кременчугского торгового центра относительно принятия ими мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время российского ракетного удара.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор", в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде