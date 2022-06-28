В ООН началось заседание Совбеза по обстрелам россиянами гражданских объектов Украины
Преступления должны быть наказаны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совбез ООН начал заседание по обстрелам гражданских объектов в Украине. В частности, речь пойдет о ракетных ударах по Кременчугу, где погибли более 20-ти человек, а еще десятки — считаются без вести пропавшими.
Ранее факт русских военных преступлений резко осудили ведущие политики мира.
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Источник:Ukraine NOW
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