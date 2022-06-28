Официально: НАТО в среду примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс
Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг
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Лидеры государств-членов НАТО в среду должны принять формальное решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс после того, как Турция сняла свое вето.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Завтра лидеры Альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО и стать членами Альянса", – заявил он.
Генсек напомнил, что далее каждая страна должна ратифицировать протокол о присоединении, чтобы расширение НАТО вступило в силу.
"Я абсолютно уверен, что с учетом надежных обязательств, содержащихся в трехстороннем меморандуме, под которыми только недавно подписались президенты Финляндии, Швеции и Турции, двери (НАТО) открыты и присоединение Швеции и Финляндии действительно состоится", – добавил Столтенберг.
Напомним, по итогам переговоров в Мадриде при посредничестве генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во вторник
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но до сих пор Турция угрожала наложить вето.
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