Киберспортивная команда Динамо собрала 150 тысяч в поддержку ВСУ
Проводя благотворительные матчи в FIFA
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
Киевское "Динамо" в рамках киберспортивных благотворительных матчей по дисциплине FIFA 22 провело ряд матчей в поддержку Вооруженных Сил Украины.
В итоге во время трансляции поединков с "Мальме", "Брондбю" и "Легией" удалось собрать 150 000 грн. Собранные деньги пойдут в фонд United24, в частности, на покупку медицинского оборудования для лечения украинских защитников.
Следующие матчи "бело-синих" состоятся:
- 30 июня в 21:00
"Аякс" – "Динамо"
- 1 июля в 20:00
"Боруссия" Д – "Динамо"
Видео-трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале киевского "Динамо".
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Источник:Youtube-канал "Динамо" Київ
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