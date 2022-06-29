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Киберспортивная команда Динамо собрала 150 тысяч в поддержку ВСУ

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Проводя благотворительные матчи в FIFA

Киберспортивная команда Динамо собрала 150 тысяч в поддержку ВСУ

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

Новина українською

Киевское "Динамо" в рамках киберспортивных благотворительных матчей по дисциплине FIFA 22 провело ряд матчей в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В итоге во время трансляции поединков с "Мальме", "Брондбю" и "Легией" удалось собрать 150 000 грн. Собранные деньги пойдут в фонд United24, в частности, на покупку медицинского оборудования для лечения украинских защитников.

Следующие матчи "бело-синих" состоятся:

  • 30 июня в 21:00

"Аякс" – "Динамо"

  • 1 июля в 20:00

"Боруссия" Д – "Динамо"

Видео-трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале киевского "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев)
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