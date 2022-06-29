Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие
Поисково-спасательная работа продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска с утра 29 июня нанесли очередной удар по Николаеву. Об этом сообщают руководители города Александр Сенкевич и области Виталий Ким.
"Имеем попадание в жилую многоэтажку. На месте продолжается поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики. Друзья, не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", - написал Сенкевич.
Позже Виталий Ким сообщил, что есть раненые и погибшие.
"После удара по многоэтажному зданию на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении Кима.
Напомним, что утренние обстрелы Николаева проходят практически каждый день. Вчера из-за такого удара
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