Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие

Российские войска с утра 29 июня нанесли очередной удар по Николаеву. Об этом сообщают руководители города Александр Сенкевич и области Виталий Ким.

"Имеем попадание в жилую многоэтажку. На месте продолжается поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики. Друзья, не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", - написал Сенкевич.

Позже Виталий Ким сообщил, что есть раненые и погибшие.

"После удара по многоэтажному зданию на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении Кима.