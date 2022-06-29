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Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие

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Поисково-спасательная работа продолжается

Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска с утра 29 июня нанесли очередной удар по Николаеву. Об этом сообщают руководители города Александр Сенкевич и области Виталий Ким.

"Имеем попадание в жилую многоэтажку. На месте продолжается поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики. Друзья, не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", - написал Сенкевич.

Позже Виталий Ким сообщил, что есть раненые и погибшие.

"После удара по многоэтажному зданию на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении Кима.

Напомним, что утренние обстрелы Николаева проходят практически каждый день. Вчера из-за такого удара пострадал местный центральный стадион.

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В статье: война с Россией
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