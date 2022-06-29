Сегодня на Уимблдоне сыграют пять украинцев

В одиночном разряде Уимблдонского турнира начинается второй круг. Сегодня запланированы поединки трех украинских теннисисток, которые пробились в эту стадию соревнований.

На корте №17 первым запуском в 13:00 стартует поединок с участием Марты Костюк. Ее соперница – 33-я сеяная турнира Шуай Чжанг.

Параллельно на корте №12 в 13:00 начнется украинское дерби между Ангелиной Калининой и Лесей Цуренко.

Другие встречи с участием украинцев будут проходить в рамках матчей первого круга в парных разрядах. Все три поединка с участием украинцев поставлены на корт №5.

У мужчин Денис Молчанов в дуэте с казахом Андреем Голубевым сыграет против испано-австралийской пары Педро Мартинес/Джон Патрик Смит. Игра начнется в 13.00.

Там же третьим запуском (не ранее 16:30) стоит игра с участием Надежды Киченок в паре с румынкой Ралукой Олариу против немки Тамары Корпач и француженки Армони Тан, которая вчера одержала выдающуюся для себя победу над Сереной Уильямс.

Сразу после Киченок на тот же корт второй раз за день выйдет Марта Костюк и вместе с чешкой Терезой Мартинцовой будет противостоять американкам Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис.