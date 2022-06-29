Артиллерия, РСЗО и ПВО. Генштаб опубликовал новые данные по потерям рф на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки были ликвидированы еще 300 российских военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь россиян в живой силе отныне составляет 35 450.

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личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано.

танков ‒ 1572 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 3720 (+16) ед.

артиллерийских систем – 781 (+3) ед.

РСЗО – 246 (+3) ед.

средства ПВО – 103 (+1) ед.

самолетов – 217 (+0) ед.

вертолетов – 185 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4).

крылатые ракеты – 142 (+3).

корабли/катера - 14 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) ед.

специальная техника – 61 (+0).

За последние сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, информирует Генштаб.