Артиллерия, РСЗО и ПВО. Генштаб опубликовал новые данные по потерям рф на войне
Продолжаем уничтожать врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях врага с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки были ликвидированы еще 300 российских военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь россиян в живой силе отныне составляет 35 450.
- личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1572 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 3720 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 781 (+3) ед.
- РСЗО – 246 (+3) ед.
- средства ПВО – 103 (+1) ед.
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 185 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4).
- крылатые ракеты – 142 (+3).
- корабли/катера - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) ед.
- специальная техника – 61 (+0).
За последние сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, информирует Генштаб.
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