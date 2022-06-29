Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические - глава Луганской областной администрации
Россияне имеют количественное преимущество и в личном составе, и в технике
Фото: t.me/luhanskaVTSA / Автор невідомий
Бои продолжаются по всем населенным пунктам Лисичанской громады. Такую информацию обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчеяровка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаровка, Волчеяровка и Лисичанск", – говорится в сообщении губернатора в телеграм.
Гайдай также сообщил, что россияне не могут прорвать нашу оборону, поэтому идут на тотальное уничтожение региона.
"Продолжаются бои по всем населенным пунктам Лисичанской громады. орки пытаются прорвать нашу оборону, но им это не удается, то берутся за любимое - тотальное уничтожение. Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические. Только на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники. Орки имеют количественное преимущество и в личном составе, и в технике, однако в мастерстве ведения боя - наши защитники выиграют. Трасса "Лисичанск-Бахмут" не оцеплена", - подытожил Гайдай.
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