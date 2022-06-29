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Ракетный удар по Днепру. Двое погибли, среди раненых шестилетний мальчик

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На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр"

Ракетный удар по Днепру. Двое погибли, среди раненых шестилетний мальчик

Фото: Суспільне Дніпро / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В результате ракетного удара по АТП в Днепре вчера два человека погибли. Об этом на своей странице в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди... На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр", - пишет Резниченко.

Позже губернатор обновил информацию о пострадавших.

"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского “прилета” в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его зацепило стекло от разбитого взрывом окна. Два человека медики госпитализировали. Пятеро лечатся дома".

Кроме того, минувшей ночью враг нанес удар по Криворожскому району. Обошлось без жертв.

"Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Широковской.

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по криворожской ТЭС.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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