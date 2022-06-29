Президент Индонезии прибыл в Украину и посетил Ирпень
Дорога длилась 11 часов
Фото: twitter.com/jokowi / Автор невідомий
Президент Республики Индонезия Джоко Видодо вместе со своей супругой прибыли с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы индонезийского государства.
Дорога поездом из польского города Перемышль в столицу Украины на поезде составила 11 часов - с девяти вечера до девяти утра. Видодо уже посетил Ирпень. Впереди у него визит в Центр эндокринной науки и хирургии, трансплантацию эндокринных органов и тканей, а затем в Мариинском дворце его ожидает встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Видодо с женой отправятся обратно в Перемышль.
"Очень грустно, что многие дома и городская инфраструктура в Ирпене повреждены. Мы надеемся, что в Украине больше не будет повреждений из-за войны", - сказал Видодо после посещения Ирпеня.
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