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Президент Индонезии прибыл в Украину и посетил Ирпень

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Дорога длилась 11 часов

Президент Индонезии прибыл в Украину и посетил Ирпень

Фото: twitter.com/jokowi / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо вместе со своей супругой прибыли с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы индонезийского государства.

Дорога поездом из польского города Перемышль в столицу Украины на поезде составила 11 часов - с девяти вечера до девяти утра. Видодо уже посетил Ирпень. Впереди у него визит в Центр эндокринной науки и хирургии, трансплантацию эндокринных органов и тканей, а затем в Мариинском дворце его ожидает встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Видодо с женой отправятся обратно в Перемышль.

"Очень грустно, что многие дома и городская инфраструктура в Ирпене повреждены. Мы надеемся, что в Украине больше не будет повреждений из-за войны", - сказал Видодо после посещения Ирпеня.

Ранее мы сообщали, что Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского на саммит G20.

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В статье: война с Россией Джоко Видодо
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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
29.06.2022 в 13:07
" из индонезийского города Перемышль"уровень редакции на сайте это нечто. Каждый материал какой то ляп. Бывает даже смешные, как этот)
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 12:56
Індонезійське місто Перемишль...
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