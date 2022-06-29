Байден объявил об увеличении военного присутствия США в Европе
Польша, Румыния, страны Балтии, Германия и Италия
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Соединенные штаты Америки увеличат свое военное присутствие в Европе. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
Среди главных планов:
- Создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше.
- Развернуть в Румынии дополнительную ротационную бригаду.
- Развернуть 2 дополнительных эскадрильи F-35 в Великобритании.
- Усилить ротационное развертывание в Прибалтике.
- Разместить 2 дополнительных эсминца ВМС в Испании, увеличив их количество с 4 до 6.
- Развернуть дополнительную противовоздушную оборону в Германии и Италии.
"В момент, когда Путин нарушил мир в Европе, и союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужно и важно как никогда, - говорится в сообщении Белого дома. - В Польшу мы на постоянной основе переправляем передовой командный пункт штаба V корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевой поддержки. Первые постоянные силы США на восточном фланге НАТО. США также будут поддерживать и стремятся к усилению ротационных сил.
В Румынии США разместят ротационную бригадную боевую группу, таким образом сохранив дополнительную бригаду на восточном фланге по сравнению с нашей позицией в январе 2022 года. Эта дополнительная бригада сохранит способность разворачивать подчиненные элементы на восточном фланге.
В странах Балтии будет усилено ротационное развертывание, включающее бронетанковые, авиационные, противовоздушные силы и силы специальных операций, увеличив постоянное присутствие в регионе.
В Германии разместят штаб артиллерийской бригады противовоздушной обороны, батальон противовоздушной обороны малой дальности, штаб батальона боевого обеспечения, штаб инженерной бригады, 625 человек личного состава.
В Италии США разместят батарею противовоздушной обороны малой дальности с 65 мужчинами".
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