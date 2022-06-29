Нацист-денацификатор. В Макеевке призывников отлавливал "новорос" с тату свастики
А так можно было?
Скріншот з відео
Во временно оккупированных регионах Донецкой области продолжается принудительная мобилизация мужчин. Очевидно, что идти воевать за "русский мир" практически никто не согласен. Одна из женщин сняла на видео двух мужчин "из военкомата", которые отобрали и её мужа паспорт, чтобы забрать на войну. Но объяснить причину задержания её мужа они не смогли.
Сам муж доказывал, что у него забрали украинский паспорт и они граждане Украины. Также жена доказывала, что военное положение объявлено в Украине, но не в "республике".
Активисты из временно оккупированной Донецкой области уже определили, кто эти два "военкоматовца". У одного из них на плече тату свастики. Вряд ли человек, который борется за "денацификацию" украинского народа, случайно набил себе такое тату.
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