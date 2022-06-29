Марта Костюк - Чжан Шуай: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк проводит поединок второго круга на Уимблдоне. Её соперница - китаянка Чжан Шуай - более рейтинговая теннисистка, которая считается фавориткой в паре.

Напомним, для Костюк сегодня проведёт сразу две встречи на Уимблдонском турнире, а всего на корты в Великобритании за день выйдут сразу пять украинцев.

WTA. Уиблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Чжан Шуай (Китай)

Трансляция - Setanta Sports