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Марта Костюк - Чжан Шуай: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

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Болеем за украинку

Марта Костюк - Чжан Шуай: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк проводит поединок второго круга на Уимблдоне. Её соперница - китаянка Чжан Шуай - более рейтинговая теннисистка, которая считается фавориткой в паре.

Напомним, для Костюк сегодня проведёт сразу две встречи на Уимблдонском турнире, а всего на корты в Великобритании за день выйдут сразу пять украинцев.

WTA. Уиблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Чжан Шуай (Китай)
Трансляция - Setanta Sports

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В статье: Марта Костюк Чжан Шуай
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