Марта Костюк - Чжан Шуай: смотреть онлайн бесплатно матч Уимблдона
Болеем за украинку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк проводит поединок второго круга на Уимблдоне. Её соперница - китаянка Чжан Шуай - более рейтинговая теннисистка, которая считается фавориткой в паре.
Напомним, для Костюк
WTA. Уиблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Чжан Шуай (Китай)
Трансляция - Setanta Sports
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