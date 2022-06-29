  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты задержали мэра Херсона Колыхаева
В тренде

Оккупанты задержали мэра Херсона Колыхаева

Общие новости
(1 голосов)

О месте нахождении Колыхаева ничего неизвестно

Оккупанты задержали мэра Херсона Колыхаева

Фото: facebook.com/liashevska.galina / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Оккупационные власти задержали демократически избранного мэра Херсона Игоря Колыхаева. Информацию об этом подтвердил в том числе пока ещё живой "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремноусов, который был назначен российской властью.

О причинах задержания информации нет. Любопытно, что даже после оккупации Колыхаев продолжал исполнять обязанности мэра и лишь в конце апреля его "попросили" покинуть здание мэрии, но не задерживали.

"Мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома, - рассказала советник Колыхаева, Галина Ляшевская. - Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардии и, скорее всего, ФСБ. Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли".

Добавим, что уже более трёх месяцев находится в плену мэр Голой Пристани Херсонской области Александр Бабич. Вчера появились комментарии, что его удалось освободить, но эта информация не подтвердилась.

Ранее мы сообщали, что Кабмин согласовал увольнение с должности главы Херсонской обласной военной администрации Геннадия Лагуту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Игорь Колыхаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде