Оккупанты задержали мэра Херсона Колыхаева

Оккупационные власти задержали демократически избранного мэра Херсона Игоря Колыхаева. Информацию об этом подтвердил в том числе пока ещё живой "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремноусов, который был назначен российской властью.

О причинах задержания информации нет. Любопытно, что даже после оккупации Колыхаев продолжал исполнять обязанности мэра и лишь в конце апреля его "попросили" покинуть здание мэрии, но не задерживали.

"Мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома, - рассказала советник Колыхаева, Галина Ляшевская. - Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардии и, скорее всего, ФСБ. Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли".

Добавим, что уже более трёх месяцев находится в плену мэр Голой Пристани Херсонской области Александр Бабич. Вчера появились комментарии, что его удалось освободить, но эта информация не подтвердилась.