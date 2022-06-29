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Над Одесской областью сбили российскую ракету. По всей области запретили использование фейерверков

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Две важные новости с юга Украины

Над Одесской областью сбили российскую ракету. По всей области запретили использование фейерверков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В обед 29 июня над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили ракету воздушного базирования Х-22. Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

Удар по региону был нанесен с самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет.

Также сегодня распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток" и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума.

Запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, ранее салюты, фейерверки, авто без глушителей и громкую музыку запретили в Киеве.

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В статье: война с Россией
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