Над Одесской областью сбили российскую ракету. По всей области запретили использование фейерверков
Две важные новости с юга Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В обед 29 июня над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили ракету воздушного базирования Х-22. Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".
Удар по региону был нанесен с самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет.
Также сегодня распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.
Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток" и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума.
Запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Напомним, ранее
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