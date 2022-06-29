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Россияне уничтожили Северодонецкую ТЭЦ и готовят провокацию на Запорожской АЭС - Энергоатом

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Оккупационные власти хотят осушить охлаждающие бассейны на ЗАЭС

Россияне уничтожили Северодонецкую ТЭЦ и готовят провокацию на Запорожской АЭС - Энергоатом

Фото: Енергоатом / Автор невідомий

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Российские войска почти полностью уничтожили Северодонецкую теплоэнергоцентраль. Об этом на своей странице у телеграм сообщает "Энергоатом".

"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении "Энергоатома".

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В то же время на временно оккупированной Запорожской АЭС россияне готовят провокацию.

"Захватчики, находящиеся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговорить себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они скинули какое-то оружие: то ли взрывчатку, то ли снаряды.

Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования.

Но самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, ведь под видом "проведения проверки" они могут набрасывать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие. А затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию ​​МАГАТЭ и представление этих "фактов". Да еще и картинку для пропагандистских росСМИ сделать – как россияне о безопасности станции заботятся, а украинский персонал ее нарушает.

Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой", - говорится в заявлении "Энергоатома".

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В статье: война с Россией Энергоатом Северодонецк
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