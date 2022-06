Калининград? В парламенте Литвы требуют у россии сухопутный коридор к историческим землям Смоленска

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис отреагировал на претензии Москвы относительно коридора для грузов в заблокированную Калининградскую область.

"В ответ на претензии России в Калининграде мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", - написал Малдейкис, добавив к посту своеобразную карту.

Напомним, что Литва в рамках санкций прекратила транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область.

Это вызвало настоящую истерику в рф – страна-террорист традиционно начала верещать об ущемлении прав и грозит Литве и НАТО полномасштабной войной, намекая, в том числе, и на ядерные удары.

Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и газопроводу через Литву.

Также у региона есть выход в Балтийское море, однако морские поставки в область для России на данный момент затруднены и очень финансовозатратны.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E