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Калининград? В парламенте Литвы требуют у россии сухопутный коридор к историческим землям Смоленска

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В том числе, через Москву

Калининград? В парламенте Литвы требуют у россии сухопутный коридор к историческим землям Смоленска

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Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис отреагировал на претензии Москвы относительно коридора для грузов в заблокированную Калининградскую область.

"В ответ на претензии России в Калининграде мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", - написал Малдейкис, добавив к посту своеобразную карту.

Напомним, что Литва в рамках санкций прекратила транзит ряда товаров из рф в Калининградскую область.

Это вызвало настоящую истерику в рф – страна-террорист традиционно начала верещать об ущемлении прав и грозит Литве и НАТО полномасштабной войной, намекая, в том числе, и на ядерные удары.

Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и газопроводу через Литву.

Также у региона есть выход в Балтийское море, однако морские поставки в область для России на данный момент затруднены и очень финансовозатратны.

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В статье: война с Россией
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