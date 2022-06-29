Костюк уступила во втором круге Уимблдона
Впереди у украинки еще будет матч в парном разряде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг травяного теннисного турнира в Уимблдоне. 18-летняя теннисистка уступила в двух сетах более опытной Чжан Шуай.
В первом сете между соперницами шла серьезная борьба. По ходу партии украинка вела 5:3, однако не смогла подать на сет, а на тай-брейке верх взяла китаянка. Решающим во второй партии стал третий гейм. Костюк проиграла свою подачу и, похоже, смирилась. До конца игры украинка еще раз потеряла свою подачу, а Чжан довела дело до победы.
Выход во второй круг остается самым высоким достижением Костюк на Уимблдоне.
Сегодня Марта также проведет поединок первого круга в парном разряде.
WTA. Уимблдон. Второй круг
Чжан Шуай (Китай, 41) – Марта Костюк (Украина, 76) 7:6 (8:6), 6:2
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