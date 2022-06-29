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Официально: НАТО пригласило Финляндию и Швецию в альянс

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Официально: НАТО пригласило Финляндию и Швецию в альянс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении", - говорится в сообщении.

В Альянсе подчеркнули, что при вступлении в организацию крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.

"Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО - сильнее, а евроатлантическую зону - более безопасной", - говорится в сообщении.

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Финляндия и Швеция станут полноценными членами альянса после того, как 30 стран-участников НАТО ратифицируют соглашение.

Напомним, что Финляндия и Швеция после многолетнего нейтралитета приняли решение стать членами НАТО. Поскольку власти стран посчитали, что полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило угрозы и риски для их национальной безопасности и в новых условиях лучший способ ее обеспечить - стать частью Североатлантического альянса.

Россия назвала решение Стокгольма и Хельсинки ошибкой. С точки зрения Кремля, расширение военной инфраструктуры альянса - прямая угроза для страны и неизбежно повлечет ответную реакцию.

Также в России начали угрожать Швеции и Финляндии ядерным оружием из-за их решения вступить в Североатлантический альянс.

Власти Турции изначально выступали против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Анкара требовала от Швеции и Финляндии прекратить поддерживать Рабочую партию Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

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