Очередная бавовна. На россии сгорел очередной склад боеприпасов

Пока на территории Украины продолжается “специальная военная операция”, на территории РФ продолжают гореть склады с боеприпасами, пишет украинский корреспондент Роман Цимбалюк.

Так, 22 июня в посёлке Брастово (Владимирская область) произошел пожар арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывных материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.

По словам корреспондента, в ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) “Конкурс” и снарядов к ним.

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Он добавил, что во время происшествия погибли по меньшей мере три военнослужащих ВС РФ.

Напомним, что в последнее время резко участились взрывы и пожары на складах боеприпасов и ГСМ российской армии как в приграничных регионах, так и в оккупированных областях Луганской и Донецкой областей.

СМИ пишут, что это последствий работы украинской армии – как высокоточных ракет, авиации, так и диверсионных групп. Впрочем, руководство ВСУ в большинстве не берет ответственность за данные "инциденты".