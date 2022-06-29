Мэр Днепра Филатов: Россияне всегда врут.  Врут миру, врут сами себе, врут постоянно и без конца

Российская пропаганда утверждает, что удар по СТО в Днепре , в результате которого погибли двое и получили ранения еще пять человек, был нанесен из-за того, что там якобы ремонтировали технику для ВСУ. Это не соответствует действительности.

Об этом журналистам сказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Российская пропаганда сейчас утверждает, что этот ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания по той причине, что здесь ремонтировалась техника для ВСУ. Как вы видите, никакой техники даже близко нет. Это обычные гражданские автомобили – грузовые, фуры, обычные машины обычных граждан. То есть на самом деле это все ложь чистой воды, как россияне всегда врут. Врут миру, врут сами себе, врут постоянно и без конца", - сказал Филатов.

Он добавил, что не понимает, зачем россиянам было бомбить СТО. И назвал произошедшее "террором против нашей страны".

Филатов также сообщил подробности гибели людей.

"Погибли генеральный директор предприятия и его бухгалтер. Они были наверху и во время воздушной тревоги пренебрегли правилами безопасности, не спустились хотя бы вниз. Остальные сотрудники переместились на первый этаж и остались живы", - сказал мэр.

Глава города призвал днепрян не игнорировать сигналы опасности и уходить в укрытие. Если же это невозможно – хотя бы спускаться на первые этажи и прятаться за двумя стенами.

Напомним, ракетой по СТО рашисты ударили вечером 28 июня. Под завалами обнаружили тела двух погибших, само предприятие уничтожено.