Брат известной украинской гимнастки погиб на войне
Призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике Виктория Оноприенко написала в соцсетях о гибели брата
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Вице-чемпионка Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко поделилась личной трагедией.
Старший брат 18-летней спортсменки, защищавший родную землю от рашистских захватчиков, погиб при выполнении боевого задания.
"Погиб Герой Украины. Мой брат, покойся с миром. Царство тебе небесное", — написала киевлянка на своей странице в Instagram, прикрепив фото родственника с траурной ленточкой.
Добавим, что Оноприенко — не первая украинская спортсменка, потерявшая близкого человека на войне. Ранее у гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе умерли дедушка с бабушкой, его коллега Александр Воробьев потерял родного отца, а
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