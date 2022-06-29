Брат известной украинской гимнастки погиб на войне

Вице-чемпионка Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко поделилась личной трагедией.

Старший брат 18-летней спортсменки, защищавший родную землю от рашистских захватчиков, погиб при выполнении боевого задания.

"Погиб Герой Украины. Мой брат, покойся с миром. Царство тебе небесное", — написала киевлянка на своей странице в Instagram, прикрепив фото родственника с траурной ленточкой.