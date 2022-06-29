  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Брат известной украинской гимнастки погиб на войне
В тренде

Брат известной украинской гимнастки погиб на войне

Общие новости
(1 голосов)

Призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике Виктория Оноприенко написала в соцсетях о гибели брата

Брат известной украинской гимнастки погиб на войне

facebook.com/team.ukraine.rg

Новина українською

Вице-чемпионка Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко поделилась личной трагедией.

Старший брат 18-летней спортсменки, защищавший родную землю от рашистских захватчиков, погиб при выполнении боевого задания.

"Погиб Герой Украины. Мой брат, покойся с миром. Царство тебе небесное", — написала киевлянка на своей странице в Instagram, прикрепив фото родственника с траурной ленточкой.

Добавим, что Оноприенко — не первая украинская спортсменка, потерявшая близкого человека на войне. Ранее у гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе умерли дедушка с бабушкой, его коллега Александр Воробьев потерял родного отца, а футболист сборной Украины Иван Петряк — тестя, воевавших на фронте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Виктория Оноприенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде