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СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО

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Сообщников задержали в Могилев-Подольском

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО

Цензор.НЕТ

Новина українською

Двое участников преступной группы были задержаны при получении $16 тыс. за то, чтобы переправить через границу двух украинцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщников задержали в Могилев-Подольском. Еще одного организатора незаконной переправки мужчин собираются задержать в Киеве.

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Задержанных отправили за решетку. Им собираются сообщить о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО - изображение 1СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО - изображение 2СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО - изображение 3СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО - изображение 4
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
29.06.2022 в 19:25
Да, воевать нигде не хотят, ни в Макеевке, ни в Украине. И сколько стоит побег?
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