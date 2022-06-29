СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста - ФОТО

Двое участников преступной группы были задержаны при получении $16 тыс. за то, чтобы переправить через границу двух украинцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщников задержали в Могилев-Подольском. Еще одного организатора незаконной переправки мужчин собираются задержать в Киеве.

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Задержанных отправили за решетку. Им собираются сообщить о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.