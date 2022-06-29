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Украина вернула 144 пленных, из них 95 защитников Азовстали

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Это крупнейший с 24 февраля обмен пленными

Украина вернула 144 пленных, из них 95 защитников Азовстали

Полк Азов

Новина українською

В рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения.

Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов"".

Всего освобождено 59 бойцов Национальной гвардии; 30 – Военно-морских сил; 28 – Вооруженных сил Украины; 17 – Государственной пограничной службы Украины; 9 – Территориальной обороны; 1 – Национальной полиции Украины.

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Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

В ГУР отметили, что большинство уволенных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

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В статье: война с Россией
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