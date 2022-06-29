Террор россии, оружие и отложенная война - обращение Зеленского к саммиту НАТО в Мадриде
Также президент раскритиковал политику "открытых дверей" НАТО
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Президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО в Мадриде призвал государства Альянса помочь остановить террор России против мирных украинских городов и "найти место" для Украины в общем пространстве безопасности.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.
В своем выступлении Зеленский отметил, что война, которая уже длится более четырех месяцев, не должна затянуться, поэтому Украине нужно предоставить больше оружия, в частности - больше современной артиллерии.
"Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское преимущество, нам нужно гораздо больше таких современных систем, современной артиллерии", - сказал он.
По словам президента, Украине также нужна современная противоракетная и противовоздушная обороны для защиты гражданских от российских ракетных атак и бомбардировок.
"Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террору против гражданского населения. Это фундаментальная вещь. Расстояние от Киева до Мадрида – меньше, чем дальность тех ракет, которые применяются против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете предоставить эту помощь", - отметил он.
Президент призвал поддержать Украину не только оружием, но и финансами и санкциями – "такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну".
Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. Он отметил, что НАТО должна найти место для Украины в общем пространстве безопасности и помочь выиграть войну, в противном случае Альянс ждет отложенная война с Россией.
"Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами", - сказал он.
Зеленский отдельно раскритиковал политику "открытых дверей" НАТО и подчеркнул, что нужно избавиться от "серой зоны" между НАТО и РФ.
"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?" – сказал президент.
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