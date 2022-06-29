россия - главная угроза. саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию
Также обещают больше помощи Украине
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Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза.
Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде, сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", - заявил он.
Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования - то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения РФ.
Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.
В планах стран увеличить присутствие на восточных рубежах, увеличить передовые группы на уровень бригад, увеличить количество военной техники и средств ПВО, укрепить командование и контроль.
Члены НАТО намерены увеличивать расходы на обороны. В настоящее время только девять членов Североатлантического союза достигли или превысили 2% ВВП расходов на оборону.
Остальные планируют достичь этого показателя в ближайшем будущем.
Прежде всего, наращивание сил НАТО затронет страны Балтии, то есть в точках вероятного нападения России.
В знак поддержки странам Балтии лидеры стран НАТО приняли решение провести саммит на следующий год в Вильнюсе (Литва), рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.
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