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Британский миллиардер Брэнсон побывал в Гостомеле - ФОТО

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Интересовался, как можно отстроить аэродром "Антонов"

Британский миллиардер Брэнсон побывал в Гостомеле - ФОТО

facebook.com/dumenkotaras

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Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле – интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления.

Об этом сообщил глава поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко.

"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики.

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В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", - написал Думенко в Facebook.

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В статье: война с Россией
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