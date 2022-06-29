Как россия крадет украинское зерно - расследование BBC

Появляется все больше доказательств, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров.

Об этом по итогам своего расследования пишет BBC.

BBC пообщалась с фермерами и проанализировала спутниковые снимки и данные о доставке, чтобы отследить, куда идет зерно.

Издание пыталась связаться с более чем 200 фермерами, чья земля сейчас находится на оккупированной Россией территории. Один из фермеров, по условию анонимности, согласился предоставить информацию о похищении захватчиками продовольствия.

Он установил GPS-трекеры на нескольких зерновозах, по которым кафиры вывозили награбленное зерно.

В двух ключевых точках въезда в оккупированный Крым — Чонгар и Армянск — на спутниковых снимках можно увидеть скопление грузовиков длиной более 5 км.

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Согласно данным GPS, грузовики остановились у хранилища, определенного как площадка для разгрузки и хранения зерна, в крымском городе Октябрьское.

На спутниковых снимках видно, что на дороге возле объекта стоит очередь грузовиков. Хранилище находится рядом с железнодорожным путём, по которому можно транспортировать зерно либо в Россию, либо вниз в порты на юге Крыма.

"Они везут зерно сначала в аннексированный Крым, откуда везут в Керчь или Севастополь, затем грузят украинское зерно на российские корабли и уходят в Керченский пролив", — говорит эксперт Института Черного моря Андрей Клименко.

В Керченском проливе они перегружают украинское зерно с небольших судов на балкеры, где его смешивают с зерном из России или в некоторых случаях приплывают в эту территорию просто для того, чтобы придать вид. они загружаются русским зерном".

Затем экспортируется с российскими сертификатами под видом полностью российского зерна в Сирию или Турцию.

Хотя министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они расследовали заявления об отгрузке украинского зерна в Турцию и пока не нашли никаких доказательств.

Расследование Lloyd’s ListНе показало, что не менее 10 судов вывозят украденное украинское зерно в Турцию и Сирию.

Эти суда осуществляют так называемое "обманчивое судоходство" — выключают транспондеры, чтобы нельзя было отследить, откуда и куда они везут зерно.