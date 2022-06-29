Зеленский назвал условия своего участия Украины в саммите G20
Пока что это два условия
president.gov.ua
Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо.
"Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", - заявил Зеленский.
Стоит заметить, что Зеленский, вероятно, поставленными условиями намекает на участие в саммите президента РФ Владимира Путина.
При этом Видодо отметил, что он во время переговоров с Зеленским лично пригласил его стать участником саммита "Большой двадцатки".
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