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НАТО утвердил новый пакет помощи Украине

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Еще один итог саммита НАТО в Мадриде

НАТО утвердил новый пакет помощи Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины. Альянс рассчитывает на долгосрочную перспективу сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - отметил Столтенберг.

Данный пакет помощи будет состоять из двух главных частей. Первая - это предоставление нелетальной помощи в срочном порядке. По словам генсека альянса, речь идет о топливе, аптечках и т.п.

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Также НАТО передаст Украине системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи.

Второй тип помощи рассчитан на продолжительное сотрудничество. В частности, Украине помогут отказаться от советского оружия и перейти на "натовское" оборудование.

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В статье: война с Россией Йенс Столтенберг
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