НАТО утвердил новый пакет помощи Украине
Еще один итог саммита НАТО в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine
Страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины. Альянс рассчитывает на долгосрочную перспективу сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - отметил Столтенберг.
Данный пакет помощи будет состоять из двух главных частей. Первая - это предоставление нелетальной помощи в срочном порядке. По словам генсека альянса, речь идет о топливе, аптечках и т.п.
Также НАТО передаст Украине системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи.
Второй тип помощи рассчитан на продолжительное сотрудничество. В частности, Украине помогут отказаться от советского оружия и перейти на "натовское" оборудование.
Популярное сейчас
- Калининград? В парламенте Литвы требуют у россии сухопутный коридор к историческим землям Смоленска
- Защитник Шахтера тренируется с другим клубом УПЛ
- В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом украинском беспилотнике
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Новости по теме
- 21:11 Украинские Генсек НАТО: Украинцы сами решают, что они готовы принять за столом переговоров
- 09:27 Украинские Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса
- 20:09 Украинские За войну в Украине ответственен Путин - генсек НАТО ответил Папе Римскому