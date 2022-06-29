В Сирии собираются признать независимость так называемых "Л/ДНР"
Единой страной, которая признала псевдореспублики, является Россия.
фото из свободных источников
В Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.
Об этом сообщает госагентство SANA, ссылаясь на источники в правительстве.
"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой Народной Республики"", - сказал представитель МИД в комментарии журналистам.
Стоит отметить, что единой страной, которая признала псевдореспублики, является Россия.
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