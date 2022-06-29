В Сирии собираются признать независимость так называемых "Л/ДНР"

В Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Об этом сообщает госагентство SANA, ссылаясь на источники в правительстве.

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой Народной Республики"", - сказал представитель МИД в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что единой страной, которая признала псевдореспублики, является Россия.