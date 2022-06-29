Обмен пленными, бои в районе Лисичанска - сводка Генштаба за 29 июня

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 29 июня.

Идут сто двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Проведен масштабный обмен пленными , благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали".

На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Сиверском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроиды.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также кафиры нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск по артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудару неподалеку от села Возрождение. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спирно, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

На временно занятой территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима. Продолжается сбор личной информации местных жителей, принудительная паспортизация и запрет выезда населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и избивают оккупантов в ближних боях.