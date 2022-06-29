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Британия ввела санкции против родственницы путина и второго самого богатого человека россии

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Британия продолжает расширять санкционные списки

Британия ввела санкции против родственницы путина и второго самого богатого человека россии

фото из свободных источников

Новина українською

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля".

"Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

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Под санкции также оказалась Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина и президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар".

Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО "Группа Колмар" сегодня также находится под санкциями.

"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничего не учитывается, в том числе и ближайшее окружение Путина", - говорится в заявлении.

Также в санкционный список включены председатель совета директоров "СПБ Биржи" Иван Тырышкин и председатель совета директоров "БТС-Мост" Руслан Байсаров. Из юридических лиц под санкции попали Московский индустриальный банк и угольная компания "Колмар".

Всего в обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний.

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В статье: война с Россией
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