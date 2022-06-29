СБУ: Баканов с 24 февраля находился в Украине, на рабочем месте
В СБУ заявляют, что слухи распространяет россия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный представитель СБУ Артем Дехтяренко прокомментировал публикации в прессе о смене руководства спецслужбы. СБУ официально опровергает утверждение о том, что вроде бы ее глава Иван Баканов в первые дни войны находился не в Украине. Об этом сообщает Главком.
"В информационном поле есть много ерунды. Однако это не значит, что все нужно опровергать. Но поскольку эта тема давно муссируется в информпространстве, скажу четко и ясно: Иван Баканов с первого дня полномасштабного вторжения находился в Украине, на рабочем месте. Он также встречался с международными партнерами, которые стремились оказать помощь Украине в самый сложный момент. То есть, выполнял свои непосредственные обязанности. Точка.
Дехтяренко напомнил, что если верить слухам, которые с первых дней полномасштабной войны распускали россияне, то фактически обо всех чиновниках говорили, что они куда-то сбежали. "О ни одном из этих случаев информация в итоге не подтвердилась. Повторюсь – такие реалии информационной войны, и странно, когда украинские журналисты заходят в российские нарративы", – отметил официальный представитель СБУ.
"На моей памяти это уже четвертая или пятая волна подобных слухов. И возникает вопрос: а не создает ли эти волны враг? Ответ, как мне кажется, на поверхности. Потому что цель россиян – посеять раздор в нашем обществе, усилить ссоры", – отметил Дехтяренко.
Напомним, несколько дней назад издание Politico, ссылаясь на неназванные источники в украинских властях, заявило, что
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