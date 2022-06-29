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НАТО в своей новой концепции утвердила политику открытых дверей для Украины

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Новая концепция Альянса утверждена официально

НАТО в своей новой концепции утвердила политику открытых дверей для Украины

Фото: Warsaw Institute

Новина українською

Новая стратегическая концепция НАТО подтвердила решение стран-участников о том, что Украина станет частью Альянса в будущем.

"Мы продолжим развивать наше партнерство с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Грузии и Украине", - сказано в документе.

Также подчеркивается, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность вышеперечисленных стран. Альянс будет укреплять их "устойчивость к злонамеренному вмешательству".

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При этом в НАТО утвердили свою политику открытых дверей по отношению ко всем европейским демократиям на уровне новой стратегической концепции.

Отметим, что на Бухарестском саммите в 2008 году страны-участники НАТО приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Для этого странам необходимо выполнить ПДЧ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
NATO

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