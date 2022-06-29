НАТО в своей новой концепции утвердила политику открытых дверей для Украины
Новая концепция Альянса утверждена официально
Фото: Warsaw Institute
Новая стратегическая концепция НАТО подтвердила решение стран-участников о том, что Украина станет частью Альянса в будущем.
"Мы продолжим развивать наше партнерство с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Грузии и Украине", - сказано в документе.
Также подчеркивается, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность вышеперечисленных стран. Альянс будет укреплять их "устойчивость к злонамеренному вмешательству".
При этом в НАТО утвердили свою политику открытых дверей по отношению ко всем европейским демократиям на уровне новой стратегической концепции.
Отметим, что на Бухарестском саммите в 2008 году страны-участники НАТО приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Для этого странам необходимо выполнить ПДЧ.
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