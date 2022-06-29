Было много трупов: пленный русский моряк рассказал, как тонул крейсер Москва - ВИДЕО

Российский моряк, которого после неудавшегося спасения крейсера "Москва" перевели в пехоту, попал в плен и дал показания СБУ. Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный ведомством 29 июня.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально, – рассказывает бывший матрос. – Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… После того как мы вернулись со спасения "Москвы", дали два выбора: либо идешь дальше на кораблях в море – и ждать примерно такой же участи, либо в пехоту. Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…".

Так он "переквалифицировался" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. За три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "сменить профиль": даже не научив парня накладывать жгут, они сделали из него "разведчика".

"И вскоре его отправили в разведку в Волновахском районе", – говорится в сообщении СБУ.

Первое же его боевое задание оказалось провальным: "разведчики" попали под минометный обстрел, оказались в засаде, подготовленной ВСУ, и уцелеть удалось только троим из тридцати. Уточняется, что российские командиры бросили раненых на поле боя.

Подчеркивается, что медицинскую помощь российскому пехотинцу, истекавшему кровью, оказали уже бойцы ВСУ, которые взяли его в плен.