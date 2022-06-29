ВСУ ликвидировали подполковника армии рф - заместителя начальника штаба десантной бригады
Навсегда завершил свой поход
В российских соцсетях появилось сообщение о смерти подполковника армии рф Павла Кислякова. Его похоронили 29 июня.
При каких обстоятельствах был ликвидирован оккупант, не сообщается.
40-летний Кисляков был заместителем начальника штаба – начальником оперативного отделения штаба 11-й десантно-штурмовой бригады армии рф, базирующейся в Улан-Уде.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Украинская Армия уничтожила старшего лейтенанта Илью Мазаева, написавшего книгу «Ихтамнет».
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