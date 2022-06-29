  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали подполковника армии рф - заместителя начальника штаба десантной бригады
В тренде

ВСУ ликвидировали подполковника армии рф - заместителя начальника штаба десантной бригады

Общие новости
(2 голосов)

Навсегда завершил свой поход

ВСУ ликвидировали подполковника армии рф - заместителя начальника штаба десантной бригады

Новина українською

В российских соцсетях появилось сообщение о смерти подполковника армии рф Павла Кислякова. Его похоронили 29 июня.

При каких обстоятельствах был ликвидирован оккупант, не сообщается.

40-летний Кисляков был заместителем начальника штаба – начальником оперативного отделения штаба 11-й десантно-штурмовой бригады армии рф, базирующейся в Улан-Уде.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Украинская Армия уничтожила старшего лейтенанта Илью Мазаева, написавшего книгу «Ихтамнет».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде