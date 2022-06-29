ВСУ ликвидировали подполковника армии рф - заместителя начальника штаба десантной бригады

В российских соцсетях появилось сообщение о смерти подполковника армии рф Павла Кислякова. Его похоронили 29 июня.

При каких обстоятельствах был ликвидирован оккупант, не сообщается.

40-летний Кисляков был заместителем начальника штаба – начальником оперативного отделения штаба 11-й десантно-штурмовой бригады армии рф, базирующейся в Улан-Уде.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Украинская Армия уничтожила старшего лейтенанта Илью Мазаева, написавшего книгу «Ихтамнет».