Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд. долларов

Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США. Данный грант предоставлен в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Twitter.

Он поблагодарил партнеров за беспрецедентную поддержку в виде санкций, оружия и финансов. Ранее, 8 июня, Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.