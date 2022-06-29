Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд. долларов
Данный грант предоставлен в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США. Данный грант предоставлен в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Twitter.
Он поблагодарил партнеров за беспрецедентную поддержку в виде санкций, оружия и финансов. Ранее, 8 июня, Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.
Дякуємо ???????? @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу ????????. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022
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