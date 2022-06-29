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Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд. долларов

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Данный грант предоставлен в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол

Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд. долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США. Данный грант предоставлен в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Twitter.

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Он поблагодарил партнеров за беспрецедентную поддержку в виде санкций, оружия и финансов. Ранее, 8 июня, Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.

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В статье: война с Россией
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