В больнице спела гимн. Девочка из Николаева, пострадавшая во время обстрела, растрогала сеть - ВИДЕО
Маленькая девочка, раненная оккупантами, поет гимн Украины во время перевязок
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Маленькая украинка, пострадавшая во время утреннего обстрела в Николаеве, растрогала сеть, исполнив гимн Украины в больнице.
В местную больницу была доставлена маленькая девочка, получившая повреждение ноги. Во время перевязки, пока ей обрабатывали раны, от нее вместо слез можно было услышать гимн Украины.
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