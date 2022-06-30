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В больнице спела гимн. Девочка из Николаева, пострадавшая во время обстрела, растрогала сеть - ВИДЕО

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Маленькая девочка, раненная оккупантами, поет гимн Украины во время перевязок

В больнице спела гимн. Девочка из Николаева, пострадавшая во время обстрела, растрогала сеть - ВИДЕО

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Новина українською

Маленькая украинка, пострадавшая во время утреннего обстрела в Николаеве, растрогала сеть, исполнив гимн Украины в больнице.

Оккупанты обстреляли Николаев утром в среду, 29 июня. В результате российского обстрела погибли пять человек и четверо мирных жителей были ранены.

В местную больницу была доставлена маленькая девочка, получившая повреждение ноги. Во время перевязки, пока ей обрабатывали раны, от нее вместо слез можно было услышать гимн Украины.

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В статье: война с Россией
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