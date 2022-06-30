В больнице спела гимн. Девочка из Николаева, пострадавшая во время обстрела, растрогала сеть - ВИДЕО

Маленькая украинка, пострадавшая во время утреннего обстрела в Николаеве, растрогала сеть, исполнив гимн Украины в больнице.

Оккупанты обстреляли Николаев утром в среду, 29 июня . В результате российского обстрела погибли пять человек и четверо мирных жителей были ранены.

В местную больницу была доставлена маленькая девочка, получившая повреждение ноги. Во время перевязки, пока ей обрабатывали раны, от нее вместо слез можно было услышать гимн Украины.