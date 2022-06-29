путин заявил, что цели рф в войне с Украиной не изменились

Президент россии владимир путин (хуйло) ответил на вопрос, изменились ли цели так называемой "спецоперации" в Украине.

"Ничего не поменялось, тактика может быть разной", - цитируют путина пропагандистские риа новости.

Напомним, что, объявляя войну 24-го февраля под предлогом защиты ЛДНР, путин заявил о желании демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Исходя из масштабов вторжения, целью россиян была оккупация как можно большей территории Украины. Однако после того, как армия рф потерпела поражение в Киевской, Черниговской и Сумской областях, российский генштаб объявил новый план – полный захват Донецкой и Луганской областей, а также захват юга Украины с перспективой выхода к территориям оккупированного Приднестровья.

Отметим, что сегодня директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что путин не отказался от планов захватить как можно большую территорию Украины военным путем.