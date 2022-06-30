Несколько сотен украинских солдат прошли обучение в Британии по работе с РСЗО

Сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Великобритании, научившись использовать самые современные реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет в Украину для противодействия россиянам.

В частности, журналисты побывали на учениях в Солсбери, на юге Англии. В рамках программы, которой руководит Великобритания при поддержке Новой Зеландии, обучение прошли свыше 450 украинских военных. Представителям прессы также продемонстрировали системы РСЗО в действии.

Учения входят в состав широкомасштабного пакета международной поддержки со стороны стран Запада, которые стремятся помочь Украине дать отпор российской агрессии, предоставляя Киеву все более совершенные вооружения и передавая навыки их применения.

«Это повысит их боеспособность, – сказал журналистам капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант, участвовавший в учениях по применению РСЗО, которые рассчитаны на три недели. - Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы».

Как известно, США уже передали четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, кроме того Британия передаст три системы M270 (дальность стрельбы – до 80 км). При этом западные страны обещают Киеву еще поставки реактивных систем залпового огня в ближайшее время.