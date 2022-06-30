Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз
Договариваться с врагом сейчас нельзя
Фото - Крим.Реалії
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с 25 февраля по 6 апреля руководил обороной Николаева, в интервью Крым.Реалии высказал мнение, что если сразу после вторжения еще можно было остановить войну путем переговоров, то сейчас уже нет.
"Точку невозврата мы уже прошли. Она была в самом начале, когда можно было все это остановить, на этапе переговоров, но после того, что они вытворяли, точку невозврата мы прошли. Я скажу тем, кто хочет покоя и мира каким-либо путем, его не будет".
Останавливать сейчас войну нельзя, потому что будет еще хуже, говорит Дмитрий Марченко. На вопрос, если придется отдать часть территории Украины для того, чтобы остановить смерть, отвечает так:
"Нет, я говорю, категорически нет. Нам нужно забирать всю землю, нам нужно забирать Луганск, Донецк, Херсон, нам нужно забирать Крым. Потому что дальше будет ужаснее. Если кто-то думает, что на этом все остановится, и все будет хорошо. Нет, это не так. Мы отпустим врага домой, он там залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет снова".
Генерал-майор Дмитрий Марченко уверен, что сейчас у Украины есть шанс, которого не было за всю историю. "Нам просто нужно добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем".
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