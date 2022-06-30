ВСУ отбили штурм россиян в направлении Углегорской ТЭС

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 30 июня, сообщил, что украинские защитники отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Кроме того, ВСУ остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское.

В обоих случаях враг отошел. При этом на Бахмутском направлении россияне совершали обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звановки и нанесли авиационный удар в районе Покровского.

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Перемога, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

В районе Дементиевки ВСУ подавили попытку вражеских штурмовых действий, оккупанты отошли. Россияне нанесли авиационных ударов вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении россияне проводят перегруппировку войск и обороняются.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудару неподалеку от Волчаярки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.